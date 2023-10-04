Ночью, 4 октября, россияне накрыли артиллерийским огнем Мировскую громаду Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В одно из местных сел прилетел с десяток снарядов. Повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. Повреждены линии электропередач.

Обошлось без погибших и пострадавших.

В других районах Днепропетровщины ночью было спокойно – без обстрелов.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб в утренней сводке сообщал о российских контратаках на всех основных фронтах. На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. Восточнее - вблизи Старомайорского. К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Все эти атаки успеха не имели.

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