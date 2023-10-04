Ночью РФ ударила авиабомбами по Боровой в Харьковской области
Ночью РФ ударила по пгт Боровая Изюмского района Харьковской области. По предварительным данным, это была управляемая авиабомба.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Зафиксировано попадание в центре поселка, повреждения получили двухэтажный жилой дом, детсад и здание центра занятости. Женщина 83 лет получила легкие ранения, в госпитализации не нуждалась.
В течение суток россияне массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
В с. Казачья Лопань Харьковского района повреждено 5 частных жилых домов. В с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено здание школы. В с. Ивашки Богодуховского района повреждено здание инкубатора и спиртзавода. В результате обстрела из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района повреждено 7 частных домов.
Недавно писали, что ночью силы РФ накрыли артиллерийским огнем Днепропетровскую область. В одно из местных сел прилетел с десяток снарядов. Повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. Повреждены линии электропередач.
Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб в утренней сводке сообщал о российских контратаках на всех основных фронтах. На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. Восточнее - вблизи Старомайорского. К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Все эти атаки успеха не имели.
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