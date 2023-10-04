Ночью РФ ударила по пгт Боровая Изюмского района Харьковской области. По предварительным данным, это была управляемая авиабомба.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Зафиксировано попадание в центре поселка, повреждения получили двухэтажный жилой дом, детсад и здание центра занятости. Женщина 83 лет получила легкие ранения, в госпитализации не нуждалась.

В течение суток россияне массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

В с. Казачья Лопань Харьковского района повреждено 5 частных жилых домов. В с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено здание школы. В с. Ивашки Богодуховского района повреждено здание инкубатора и спиртзавода. В результате обстрела из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района повреждено 7 частных домов.

Недавно писали, что ночью силы РФ накрыли артиллерийским огнем Днепропетровскую область. В одно из местных сел прилетел с десяток снарядов. Повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. Повреждены линии электропередач.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб в утренней сводке сообщал о российских контратаках на всех основных фронтах. На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. Восточнее - вблизи Старомайорского. К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Все эти атаки успеха не имели.

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