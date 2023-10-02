Россияне нанесли удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование", — уточняется в сообщении.

Также отмечено, что в настоящий момент продолжается работа по оценке полученного ущерба и планированию того, как обеспечить потребность в уничтоженных материалах и запасных элементах для распределительных энергосетей.

ДТЭК заверяет, что не смотря на диверсии со стороны РФ, подготовка к отопительному сезону в Украине будет успешно продолжена.

Ранее российским обстрелом была повреждена тепловая электростанция на юге Украины.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение. Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой. На Лимано-Купянском направлении - РФ нарастила численность 25-й армии. Ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

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