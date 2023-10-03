Попытки Украины развернуть у себя производство вооружения - свидетельство того, что "у ее сторонников заканчивается оружие". Кроме того, они "все больше опасаются увеличивать вложения в конфликт".

Об этом пишет Politico, анализируя прошедший в Киеве форум по военной промышленности.

Киев ждет от западных компаний обязательств инвестировать в украинское производство еще до прекращения боевых действий.

Эта срочность подкрепляется заявлениями западных представителей, что у них заканчивается оружие для Украины. При этом ее "союзники не увеличили значительно свои производственные линии, чтобы удовлетворить спрос".

Но издание указывает, что неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы сделать то же самое в Украине, которая подвергается обстрелам и продолжает вести войну.

Кроме того, Запад сейчас на распутье, инвестировать деньги в свой ВПК или в украинский.

"Хотя западные столицы готовы помочь украинцам в уменьшении российской военной машины, они также обеспокоены тем, что останется у них, если их собственный суверенитет будет поставлен под сомнение", - говорится в статье.

Напомним, вчера главы МИД стран Евросоюза на саммите в Киеве не смогли договориться о выделении Украине военной помощи в 5 млрд евро на 2024 год.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.