Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад производить более дешевые зенитные системы, поскольку ракеты "Patriot", SAMP/T, NASAMS и IRIS-T слишком дороги, чтобы сбивать ими "Шахеды".

Об этом Подоляк написал в своем Telegram-канале.

"Усиление украинской системы ПВО предполагает не только увеличение количества перспективных систем и ракет к ним (что немаловажно), но и, прежде всего, решение математической задачи, лежащей в экономике войны.

Российские ракеты сбиваются комплексами "Patriot", SAMP/T, NASAMS и IRIS-T. Однако их использование для сбивания боевых дронов типа "Шахед" может быть экономически эффективным с точки зрения ценности поражения критического объекта, но не с точки зрения стоимости ракеты.

Таким образом, это приводит к истощению арсеналов союзников и их долгосрочному ослаблению. Решение очевидно: помимо мобильных крупнокалиберных пулеметов сегодня доступно множество более простых и дешевых зенитных систем, доказавших свою эффективность против "Шахедов". К ним относятся "Гепард" и "Вампир".

Масштабирование решения с учетом российских возможностей сведет к минимуму эффект российских "набегов" и обеспечит долгосрочную стабильность в небе Украины и соседних стран НАТО. Главное сегодня – своевременное принятие решений", – написал Подоляк.

Подоляк призвал Запад производить более дешевые системы ПВО

Напомним, на днях глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина намерена организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что Германия обсуждает со странами-партнерами временную передачу Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T.

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