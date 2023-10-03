Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад производить более дешевые зенитные системы, поскольку ракеты "Patriot", SAMP/T, NASAMS и IRIS-T слишком дороги, чтобы сбивать ими "Шахеды".

Об этом Подоляк написал в своем Telegram-канале.

"Усиление украинской системы ПВО предполагает не только увеличение количества перспективных систем и ракет к ним (что немаловажно), но и, прежде всего, решение математической задачи, лежащей в экономике войны.

Российские ракеты сбиваются комплексами "Patriot", SAMP/T, NASAMS и IRIS-T. Однако их использование для сбивания боевых дронов типа "Шахед" может быть экономически эффективным с точки зрения ценности поражения критического объекта, но не с точки зрения стоимости ракеты.

Таким образом, это приводит к истощению арсеналов союзников и их долгосрочному ослаблению. Решение очевидно: помимо мобильных крупнокалиберных пулеметов сегодня доступно множество более простых и дешевых зенитных систем, доказавших свою эффективность против "Шахедов". К ним относятся "Гепард" и "Вампир".

Масштабирование решения с учетом российских возможностей сведет к минимуму эффект российских "набегов" и обеспечит долгосрочную стабильность в небе Украины и соседних стран НАТО. Главное сегодня – своевременное принятие решений", – написал Подоляк.

Напомним, на днях глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина намерена организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что Германия обсуждает со странами-партнерами временную передачу Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T.