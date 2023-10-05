В четверг, 5 октября, россияне обстреляли Херсон. По предварительным данным, погибли два человека, в том числе сотрудник коммунальной службы, который обрезал деревья.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Россияне обстреляли Херсон. Предварительно, погибли два человека. Среди них коммунальщик, обрезавший деревья", - говорится в сообщении.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин подтвердил информацию об обстреле города и сообщил, что погибли мужчина и женщина. По его словам, удар по Херсону наносился из артиллерии.

Напомним, сегодня ночью российские войска нанесли авиационный удар по Одрадокаменке и Николаевке Бериславского района Херсонской области.

А накануне во время утренней атаки россияне сбросили на Херсонскую область более 10 авиабомб.

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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