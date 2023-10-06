В пятницу, 6 октября, по состоянию на 10.00 в Харькове уже 23 раненых и один погибший после утреннего ракетного удара РФ.

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию про удар двумя "Искандерами". Одна ракета упала на проезжую часть, в соседних домах выбиты окна. Вторая попала в трехэтажный жилой дом, там произошел пожар.

В Киевском районе ранены шесть мирных жителей: три женщины и трое мужчины.

В Основянском районе - 7 раненых, в том числе 11-месячный мальчик. 10-летний погибший - это его брат.

Разбор завалов продолжается.

В сети публикуют видео первых минут после прилета в центре Харькова. Виден огромный столб дыма и воспламенение.

Кадры последствий публикуют местные паблики.

Вот еще видео после удара РФ.

Напомним, что под завалами дома в Харькове нашли погибшего ребенка.

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