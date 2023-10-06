В Харькове под завалами дома нашли погибшего ребенка. Дом обрушился после ракетного удара РФ сегодня утром.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

Подробности об ударе по жилому кварталу Харькова сообщили в МВД.

Повреждены два многоквартирных дома, разрушен трехэтажный жилой дом. Возник пожар площадью 50 кв.м, его уже потушили.

Тело 10-летнего ребенка достали из-под завалов. Еще 16 человек ранены. Двух спасли сотрудники ГСЧС.

Сейчас в Харьковской области снова объявлена воздушная тревога.

Видео последствий прилета в Харькове. Повреждены несколько многоэтажек.

Напомним, что утром РФ нанесла ракетный удар по центру Харькова.

Война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

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