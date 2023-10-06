Утром РФ нанесла ракетный удар по центру Харькова, под завалами может находиться ребенок
Утром РФ нанесла ракетный удар по центру Харькова. Есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Три человека получили ранения, состояние легкое. Есть повреждения автомобилей и зданий.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что был прилет был по гражданской инфраструктуре и по жилому дому. Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок.
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