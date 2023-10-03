Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Ролик был записан президентом в Харькове во время его поездки в Первую столицу.

Основное в вечернем обращении Зеленского:

Рассказал об общении с военнослужащими, которые противостоят войскам РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

Сообщил о совещаниях в Харькове, посвященных усилению обороны региона, а также состоянию энергетики и грядущему отопительному сезону.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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