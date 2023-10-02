Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в понедельник, 2 октября.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал заседание Совета министров иностранных дел стран ЕС, проходившее в Киеве. Сообщил, что ключевая задача – уже в этом году начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Рассказал о встречах с главами МИД стран ЕС, где обсуждали оборонные вопросы и санкции против РФ. Сообщил, что Дания откроет консульство в Николаеве, над восстановлением которого взяла шефство. Рассказал о разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен об экспорте зерна. Раскритиковал те страны, которые нарушают договоренности.

Ранее Зеленский призвал Евросоюз ускорить работу над новым пакетом санкций против России.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение. Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой. На Лимано-Купянском направлении - РФ нарастила численность 25-й армии. Ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

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