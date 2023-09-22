Еврокомиссия готовится рекомендовать Украине переговоры о членстве в Евросоюзе уже в октябре.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что вступление Украины в ЕС займёт не менее десяти лет, при этом "ускоренного варианта" не существует. Вместе с этим Брюссель сразу "может настоять на необходимости прогресса в некоторых приоритетных областях, включая коррупцию, в качестве промежуточных шагов".

Как только Еврокомиссия вынесет свою рекомендацию, лидерам ЕС нужно будет её одобрить. Скорее всего, украинская тема будет обсуждаться на встрече в декабре. После этого Украина приступит к "длительной процедуре завершения реформ" и "приведения себя в соответствие с законодательством ЕС". Критерии соответствия касаются более 30 областей, включая верховенство закона и экономику.

"Не существует ускоренного пути для выполнения сложных критериев членства, приведение которых в соответствие может длиться и более десяти лет", — пишет издание и приводит опыт Хорватии, которая в 2013 году последней вступила в ЕС, на что ей понадобилось 10 лет.

Ранее в правительстве заявили, что Украина не выполнит в срок все семь условий Еврокомиссии для вступления в ЕС.

Перед этим в Евросовете назвали сроки, когда ЕС будет готов к принятию новых членов.