Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в Евросоюз, а европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для членства в ЕС.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая перед сотрудниками миссии сообщества в Киеве. Трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы поддерживаем Украину на двух фронтах: на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое - это ужасный бой, второе - это трудный бой. Не ужасный, поскольку люди не гибнут, но все равно это будет трудно, и вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого. Это серьезное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым. Вступление Украины не произойдет ни завтра, ни послезавтра, но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности Украины", - сказал глава внешнеполитической службы ЕС.

По словам Борреля, Украина "всегда балансировала между двух империй" и сейчас "склоняется к европейским ценностям".

