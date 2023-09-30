Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 30 сентября.

Главное из заявлений президента:

Подвел итоги первого Форума оборонных индустрий и назвал его успешным: "Начался новый этап развития украинской оборонной промышленности". Сообщил о подписании 20 контрактов украинских оборонных производителей с западными партнерами. Напомнил о Дне защитников и защитниц Украины, который отмечается завтра, 1 октября.

Известно, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу создать в Украине "арсенал свободного мира". По его словам, Киев готов предложить "специальные условия" компаниям, которые будут производить оружие с Украиной или на ее территории.

Цель Украины - наладить свое производство снарядов, ракет и дронов "в сотрудничестве с мировыми лидерами отрасли".

Как уже анализировала "Страна", это может говорить о смене стратегии Запада и подготовке Украины к длительной войне с Россией.

Война в Украине идет уже 584-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Запад хочет нарастить производство оружия в Украине. В России подписали указ об осеннем призыве на срочную службу в армию. Военные телеграм-каналы сообщают, что РФ пытаются продвигаться у Новопрокоповки.

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