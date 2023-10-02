Утром 2 октября россияне нанесли не менее пяти ударов ракетами С-300 по Харьковской области. Зафиксированы прилеты.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"По Харьковской области нанесено как минимум пять ударов, зафиксировано попадание ракет С-300. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что на месте прилетов работают профильные службы.

Накануне россияне ударили по Харькову тремя ракетами С-300. Повреждено гражданское предприятие.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение. Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой. На Лимано-Купянском направлении - РФ нарастила численность 25-й армии. Ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

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