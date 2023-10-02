Ночью 2 октября силы украинской ПВО сбили четыре из семи российских беспилотников, атаковавших Украину.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 4 "Shahed-131/136", - говорится в сообщении.

Всего зафиксированы пуски семи ударных беспилотников, которые атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск РФ).

Ранее сообщалось, что ночью над Днепропетровской областью сбили три дрона.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение. Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой. На Лимано-Купянском направлении - РФ нарастила численность 25-й армии. Ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

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