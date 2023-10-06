В Харькове после утреннего ракетного удара РФ уже девять человек обратились за экстренной помощью.

Об этом сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

"В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились девять гражданских, среди пострадавших - ребенок 11 месяцев", - сообщил Олег Синегубов.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий.

Напомним, что утром РФ нанесла ракетный удар по центру Харькова, под завалами может находиться ребенок.

Война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

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