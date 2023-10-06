В пятницу, 6 октября, в Украине идет 590-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

6 октября

09.10 Подробности по прилету в жилой квартал Харькова от МВД.

Повреждены 2 многоквартирных дома, разрушен трехэтажный жилой дом. Возник пожар площадью 50 кв.м, его уже потушили.

Тело 10-летнего ребенка достали из-под завалов. Еще 16 человек ранены. Двух спасли сотрудники ГСЧС.

Сейчас в Харьковской области снова объявлена воздушная тревога.

09.05 Видео последствий прилета в Харькове. Повреждены несколько многоэтажек.

08.55 Жители Харькова публикуют в соцсетях фото дома, который пострадал от ракетного удара.

По данным ОВА, погиб 10-летний мальчик.

Предварительно 16 человек получили ранения, среди них 11-месячный ребенок.

08.40 В Харькове под завалами дома нашли погибшего ребенка.

Дом обрушился после ракетного удара РФ сегодня утром.

"Ребенка под завалами жилого дома нашли. К сожалению – мертвым. Соболезнования родителям и родным", - написал мэр Игорь Терехов.

08.35 В Севастополе заявили, что ночью отразили атаку двух надводных дронов.

08.25 Еще видео и фото из Орловки Одесской области, куда ночью ударили "Шахиды".

Переправа через Дунай на этом месте остановлена.

08.20 Фото последствий ночной атаки дронов по Орловке в районе Рени.

08.15 Под удар беспилотников ночью попало село Орловка на границе с Румынией.

По данным Госпогранслужбы, паромная переправа, об остановке которой сообщалось ранее, находится в Орловке (Ренийский район).

08.11 Всего ночью Украину атаковали 33 ударных беспилотника. Воздушные силы Украины сбили 25 из них.

В том числе в Житомирской области, куда "Шахиды" долетели из Крыма (о прилетах там не сообщалось).

08.07 Черкасская область ночью тоже отбивала налет "Шахидов".

Глава ОВА Игорь Табурец не пишет о попаданиях. Но сообщает, что во время атаки значительных повреждений объекты инфраструктуры не получили.

08.05 В Харькове после ракетного удара уже девять человек обратились за экстренной помощью, сообщил губернатор Олег Синегубов.

07.59 Видео места ракетного удара в селе Гроза под Купянском, где вчера погиб 51 человек.

Областная прокуратура публикует кадры места трагедии, снятые с коптера.

07.45 В Харькове прилет был по гражданской инфраструктуре и по жилому дому.

Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок, заявил мэр Игорь Терехов.

07.40 Ночью под удар беспилотников попала пограничная и припортовая инфраструктура на Дунае в Одесской области.

Повреждено зернохранилище, загорелись несколько грузовых автомобилей. Люди не пострадали.

Функционирование паромной переправы временно остановлено.

"Используя тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы", - заявляют Силы обороны юга.

Одесские паблики сообщали о взрывах в районах Измаила и Рени.

07.32 Ракетный удар по центру Харькова. Есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах.

Три человека получили ранения, состояние легкое.

Есть повреждения автомобилей и зданий, сообщили в ОВА.