Во время утренней ракетной атаки по Харькову воздушная тревога была объявлена уже после взрывов. Россияне могли применить для обстрела такой тип вооружений, который силы украинской ПВО пока не могут своевременно обнаруживать.

Об этом заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.



По словам Игната, противник применял ракетное вооружение, однако точный его тип еще предстоит установить.

"Надо дождаться, когда увидят обломки. Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать", - сказал он.

Игнат добавил, что Воздушные силы ВСУ пользуются данными, которые украинской стороне предоставляют партнеры, данными разведки - когда есть такая информация, то "безусловно объявляется ракетная опасность".

"То есть воздушная тревога - угроза применения баллистического вооружения. Но подчеркиваю, что иногда врагу удается делать это скрыто. И тогда тревога приходит вместе с взрывами. Здесь ничего не поделаешь", - рассказал Игнат.

Спикер добавил, что ситуация схожа с ударами из реактивной артиллерией, поскольку тоже "летит считанные секунды".

Напомним, утром РФ нанесла ракетный удар по центру Харькова.

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