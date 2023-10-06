Ночью 6 октября Украину атаковали 33 ударных беспилотника. Воздушные силы Украины сбили 25 из них.

Об этом сообщает пресс-служба ВС ВСУ.

Заявляется, что дроны были сбиты, в том числе, в Житомирской области, куда "Шахеды" долетели из Крыма (о прилетах там не сообщалось).

Напомним, ночью под удар беспилотников попала пограничная и припортовая инфраструктура на Дунае в Одесской области. Повреждено зернохранилище, загорелись несколько грузовых автомобилей. Люди не пострадали.

Война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.