Во время сегодняшней ночной атаки российские войска ударили "Шахедами" по Кировоградской области. Произошло попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Сегодня ночью российский агрессор атаковал Кировоградщину дронами. Работало ПВО. Сбиты 9 беспилотников. Однако есть и попадание в объект инфраструктуры", - написал Райкович.

Обошлось без погибших и травмированных.

По предварительным данным – гражданская инфраструктура не повреждена.

Ранее о попадании в объект инфраструктуры в Кировоградской области сообщали Силы обороны юга. Вспыхнул пожар, который на данный момент удалось локализовать.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed" с южного направления. Всего зафиксированы пуски 29 "Шахедов". Силами ПВО сбито 24 беспилотника в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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