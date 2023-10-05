Ночью 5 октября на юге Украины отбивали масштабную атаку беспилотников "Шахед". Было сбито 24 дрона. Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Есть уже предварительные результаты – 24 "Шахеда" были уничтожены в нашей зоне ответственности. Это и южные, и юго-восточные регионы, куда враг их направил. Окончательные результаты еще подведем и расскажем о них", - сказала она.

В Воздушных силах ВСУ также сообщили, что ночью россияне атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed" с южного направления. Всего зафиксированы пуски 29 "Шахедов".

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 24 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей", - сообщили в Воздушных силах.

Ранее военный портал Defence Express информировал, что минувший сентябрь стал рекордным по количеству атак "Шахедов" в Украине. Было выпущено 503 дрона, сбить удалось 396.

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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