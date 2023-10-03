Ночью РФ запустила по Украине 31 "Шахед", 29 из которых было сбито.

Об этом сообщает Воздушное командование ВСУ.

Также оно отчиталось о сбитии ракеты "Искандер-К".

Как сообщают Силы обороны юга Украины, над юго-восточными регионами Украины силами ПВО были уничтожены все 17 "Шахедов", выпущенные РФ на этом направлении.

"Более трех часов несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-131/136", выпущенных с крымского направления, накрывали Николаевскую и Днепропетровскую области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 16 "Шахедов" было сбито в Николаевской области, и один в Днепропетровской. Попаданий в этих регионах не допущено.

Напомним, обломки от БпЛА упали на территорию промышленного предприятия в Павлограде Днепропетровской области.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

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