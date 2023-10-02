Сентябрь 2023 года стал рекордным по количеству атак "Шахедов" в Украине.

Об этом пишет военный портал Defence Express.

Было выпущено 503 дрона, сбить удалось 396. До этого рекорд был в мае - 413. В июне - 197, в июле – 246, в августе – 167.

Максимальная пауза между ударами в сентябре составляла всего два дня.

В воздушных силах отмечают, что "Шахеды" значительно дешевле и быстрее производить, чем ракеты, которых РФ много потратила в прошлом году.

Также портал отмечает, что эффективность "Шахедов" повышается при запуске более 40 единиц за раз.

Ранее Воздушные силы Украины сообщали, что "Шахеды" стали более защищены от РЭБа.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение. Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой. На Лимано-Купянском направлении - РФ нарастила численность 25-й армии. Ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.