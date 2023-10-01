Россия доработала "Шахеды", чтобы они были сильнее защищены от средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает телеканал "Дом".

По его словам, "Шахеды" являются и без того непростой и малозаметной целью для средств ПВО. А последние доработки позволяют беспилотникам даже при попадании в поле действия РЭБ, после выхода из его зоны восстановить связь со спутником.

Напомним, в ходе ночной атаки сегодня сбить удалось 16 из 30 запущенных Россией дронов. Пуски были зафиксированы со стороны Крыма, Азовского моря и Курска.

РФ атаковала ударными беспилотниками Умань Черкасской области, есть попадания по промышленной инфраструктуре. Предварительно пострадал один человек.

Также российские войска атаковали Кривой Рог беспилотниками. Произошли попадания по гражданской инфраструктуре, в результате обстрела возник пожар.

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