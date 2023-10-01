В Воздушных силах сообщили, что "Шахеды" стали более защищены от РЭБа
Россия доработала "Шахеды", чтобы они были сильнее защищены от средств радиоэлектронной борьбы.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает телеканал "Дом".
По его словам, "Шахеды" являются и без того непростой и малозаметной целью для средств ПВО. А последние доработки позволяют беспилотникам даже при попадании в поле действия РЭБ, после выхода из его зоны восстановить связь со спутником.
Напомним, в ходе ночной атаки сегодня сбить удалось 16 из 30 запущенных Россией дронов. Пуски были зафиксированы со стороны Крыма, Азовского моря и Курска.
РФ атаковала ударными беспилотниками Умань Черкасской области, есть попадания по промышленной инфраструктуре. Предварительно пострадал один человек.
Также российские войска атаковали Кривой Рог беспилотниками. Произошли попадания по гражданской инфраструктуре, в результате обстрела возник пожар.
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