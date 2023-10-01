Россия собирается в следующем году направить на оборону до 30 процентов от всех своих общих государственных расходов.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии.

Россия готовится воевать еще несколько лет, считает британская разведка.

Как сообщает Лондон со ссылкой на утечки документов из минфина РФ, оборонный бюджет хотят увеличить до 10,8 триллиона рублей, это на 68% больше по сравнению с 2023 годом. По мнению разведки, Москва будет в состоянии поддерживать такой уровень расходов.

"Эти цифры позволяют предположить, что Россия готовится к еще нескольким годам боевых действий в Украине", - делает вывод британское минобороны.

Ранее министр обороны РФ Шойгу заявлял, что Россия выполняет программу развития армии, рассчитанную до 2025 года.

Война в Украине идет уже 585-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.