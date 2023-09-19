Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран, где запланированы его переговоры с иранским военным руководством.

Об этом сообщают российские СМИ.

О деталях переговоров российские официальные источники не говорят.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что с представителями РФ будут обсуждаться "вопросы сотрудничества в области обороны".

Напомним, Иран регулярно обвиняют в снабжении россиян ударными дронами Shahed-136, хотя сам Тегеран это отрицает.

Ранее мы писали о том, что Иран намерен предоставить России ракеты малой и большой дальности.

Также мы писали о том, что КНДР взамен на поставки своего оружия Кремлю может попросить технологии производства ракет и спутников.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

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