КНДР может попросить у Кремля доступ к российским технологиям производства ракет, спутников и подводных лодок взамен на передачу артиллерийских снарядов. Российские технологии позволят Пхеньяну улучшить дальность, надежность и гибкость северокорейской системы доставки ядерного оружия.

Об этом пишет журнал The Economist.

Издание считает, что выбранное место встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына - космодром "Восточный" - "дало не слишком тонкий намек на то, что может произойти дальше".

Для Украины передача РФ северокорейских боеприпасов будет означать перекос установившегося недавно паритета обратно в сторону Кремля, а значит, замедление продвижения ВСУ в ближайшие зимние месяцы, пишет The Economist.

У КНДР есть миллионы артиллерийских снарядов советского типа и "примитивная промышленная мощь для производства еще большего количества оружия". Уровень отказа этих снарядов высок - до 20%. Но для РФ "это гораздо лучше, чем ничего".

Также Ким Чен Ын может предложить Путину и другое оружие, например ракеты или гаубицы. Мы подробно писали о том, что КНДР может передать РФ.

"Таким образом, хотя непосредственным эффектом любой сделки может быть просто усложнение жизни украинских солдат, она также может в конечном итоге изменить ядерный баланс в Азии", - пишет издание и напоминает, что РФ в 2000-х подписала международный режим санкций, введенный в отношении Северной Кореи.

The Economist считает, что важной будет реакция Китая, который на словах заявляет, что опасается распространения ядерного оружия. А Запад The Economist призывает в ответ увеличить поставки оружия Украине и подтвердить, что США продолжат предоставлять "ядерный зонтик" своим союзникам в Азии.

Япония и Южная Корея уже выразили свою обеспокоенность по поводу встречи Путина и Ким Чен Ына.

Между тем Путин собирается с визитом в КНДР.