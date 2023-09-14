Соседи КНДР обеспокоены встречей главы Кремля Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в России.

Об этом сообщает CNN.

Министр объединения Южной Кореи Ким Юн Хо уже заявил, что две страны, похоже, заключают "какую-то военную сделку".

Он упомянул недавний приезд главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян, визиты Ким Чен Ына на заводы по производству боеприпасов в Северной Корее, его визит в Россию вместе с высшими военными чиновниками и предложение Москвы поддержать развитие спутников КНДР.

"Я не могу не испытывать глубокой обеспокоенности по поводу военного сотрудничества и сделки по поставкам оружия", - сказал Ким Юн Хо.

Он призвал Пхеньян и Москву прекратить "незаконные действия", которые приведут две страны к "самостоятельной изоляции и регрессу", и соблюдать международные нормы.

Также министр предупредил, что КНДР столкнется с "более сильным ответом" со стороны Южной Кореи, США и Японии, "чем больше она будет цепляться за свои ядерные разработки".

Представитель Минобороны страны Чон Ха Гю заявил, что они "пристально следят" за слухами о возможных военных учениях Северной Кореи и РФ в будущем.

Также высказалась Япония.

Токио заявляет, что любая сделка по оружию между Северной Кореей и Россией может нарушить резолюции Совбеза ООН.

Токио "внимательно следит за ситуацией с обеспокоенностью", опасаясь поставок северокорейского оружия в РФ, заявила на пресс-конференции министр иностранных дел Йоко Камикава.

При этом глава ГУР Кирилл Буданов утверждает, что РФ уже полтора месяца как получает от Северной Кореи снаряды и ракеты.

Напомним, на Западе считают, что Россия и Северная Корея готовят военную сделку, по которой КНДР будет поставлять РФ снаряды, а Москва поможет корейцам как с военными технологиями, так и с продуктами.

Мы подробно рассказывали, о чем договорились на встрече во Владивостоке Путин и Ким Чен Ын.