В переговорах президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына будет участвовать министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Отдельной встречи министров обороны двух стран, по его словам, не планируется.

Ранее мы сообщали, что Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия. Москва в ответ может предложить зерно, нефть, военные технологии и деньги в валюте. Северная Корея имеет очень большие запасы боеприпасов советских калибров.

Также мы писали, что в Bloomberg описали параметры возможной оружейной сделки между Россией и КНДР.

CNN сообщает, что встреча Путина и Ким Чен Ына состоится во Владивостоке.

Война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море.

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