Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына, вероятно, состоится во Владивостоке.

Об этом сообщает CNN.

В этом городе лидеры двух стран впервые встретились в апреле 2019 года.

Путин уже прибыл во Владивосток в понедельник, сообщили в Кремле. А Ким, похоже, сейчас едет туда на поезде, сказал источник CNN в Южной Корее.

Для Ким Чен Ына это будет первая зарубежная поездка после пандемии коронавируса, и лишь десятая в целом с момента прихода к власти в 2011 году. Все вояжи произошли в 2018 и 2019 годах, когда северокорейский лидер участвовал в переговорах по поводу ядерного оружия и ракетных программ КНДР.

Ожидается, что встреча состоится в среду, 13 сентября.

В Кремле заявили, что встречу инициировал Путин.

До появления публикации CNN СМИ сегодня написали, что глава Северной Кореи уже выехал в РФ и что Москва хочет договориться с Северной Кореей о поставках оружия и боеприпасов. Северная Корея имеет очень большие запасы боеприпасов советских калибров. РФ в ответ может предложить КНДР зерно, нефть, военные технологии и деньги в валюте.