В Кремле подтвердили, что глава КНДР Ким Чен Ын "в ближайшие дни" посетит РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Руководителя Северной Кореи пригласил Владимир Путин. Ожидается, что встреча состоится на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын уже выехал в РФ, где в среду 13 сентября встретится с Путиным. По данным Bloomberg, Ким Чен Ын отправился в РФ на своем бронепоезде.

Ранее мы писали, что Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия. Москва в ответ может предложить зерно, нефть, военные технологии и деньги в валюте. Северная Корея имеет очень большие запасы боеприпасов советских калибров.

Также мы писали, что в Bloomberg описали параметры возможной оружейной сделки между Россией и КНДР.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.