Глава Северной Кореи Ким Чен Ын уже выехал в РФ, где в среду 13 сентября встретится с Путиным.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейские СМИ.

По данным Bloomberg, Ким Чен Ын отправился в РФ на своем бронепоезде.

Российские СМИ пишут, что встреча состоится на Дальнем Востоке.

Ранее мы сообщали, что Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия. Москва в ответ может предложить зерно, нефть, военные технологии и деньги в валюте. Северная Корея имеет очень большие запасы боеприпасов советских калибров.

Также мы писали, что в Bloomberg описали параметры возможной оружейной сделки между Россией и КНДР

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