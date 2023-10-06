Ночью 6 октября под удар беспилотников попала пограничная и припортовая инфраструктура на Дунае в Одесской области. Атака дронов проводилась из Крыма.

Об этом сообщают Силы обороны юга в своем Telegram-канале.

Повреждено зернохранилище, загорелись несколько грузовых автомобилей. Люди не пострадали.

Функционирование паромной переправы временно остановлено.

"Используя тактику сложных маневров, барражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы", - заявили Силы обороны юга.

Также одесские Telegram-каналы сообщали о взрывах в районах Измаила и Рени.

Напомним, утром РФ нанесла ракетный удар по центру Харькова, повреждены дома.

Война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

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