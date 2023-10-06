В Черкасской области ночью 6 октября силы ПВО сбили семь "Шахедов".

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"По предварительной информации, в небе над Черкасским районом уничтожены семь "шахедов" противника. Обошлось без пострадавших и значительных разрушений инфраструктуры", - написал глава ОВА.

Напомним, что сегодня утром в Харькове после ракетного удара РФ пострадали девять человек, среди них 11-месячый ребенок.

Также сегодня ночью РФ ударила беспилотниками по припортовой инфраструктуре на Дунае в Одесской области.

Война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

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