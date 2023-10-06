В конце сентября Государственное бюро расследований задержало чиновников винницкого ТЦК.

Об этом ГБР сообщило в своем телеграм-канале.

На опубликованном видео военкомы в ресторане озвучивают расценки на свои "услуги" для решения "проблем" уклонистов:

аннулирование повестки на отправку - $2 000

фальшивый белый билет - $10 000

разрешение на разовый выезд за границу - $3 500.

Сообщается, что возглавлял группу задержанных офицер отделения призыва Винницкого объединенного городского ТЦК.

К преступной деятельности он привлек двух членов военно-врачебной комиссии — травматолога и хирурга.

Ранее в Виннице накрыли очередную схему выдачи липовых справок уклонистам, в которой участвовало более 10 чиновников. Организатор схемы — чиновник местного лечебно-диагностического центра. Услуга стоила 3-10 тыс. долл. в зависимости от сложности диагноза и срочности его установления. Установлено более 200 эпизодов выдачи поддельных документов.

Мы также сообщали, что военком Запорожской области организовывал фальшивые операции для уклонистов. Для этих целей были привлечены медики кардиологического отделения одной з местных больниц.