ГБР установило, что бывший военком Запорожской области организовывал фальшивые операции для уклонистов.

Об этом сообщает телеграм-канал организации.

В частности, в кардиологическом отделении городской больницы скорой экстренной помощи "клиентам" выдавали поддельные документы о якобы проведёной им операции. На основании этого ВВК принимала "нужное" для уклонения от мобилизации заключение.

Данная схема была обнаружена во время расследования по делу бывшему запорожского военкома, подозреваемого в организации нелегального обогащения для себя и своего окружения, в том числе помощи криминальным элементам в сокрытии от суда.

К настоящему времени установлено, что военком и его подельники успели предоставить свои "услуги" по меньшей мере 40 лицам, которым теперь придётся доказать свои "заболевания" на повторных ВВК.

Перед этим Нацполиция сообщила о подозрении в незаконном обогащении экс-военкому Днепропетровской области — в собственности подозреваемого и его семьи было обнаружено имущество, стоимость которого значительно превышает их законные доходы. Всего за полтора года вторжения РФ военком приобрел активов более чем на 8,8 миллионов гривен.

Ранее в Николаеве задержали военкома и его подельника, снимавших призывников с воинского учёта.