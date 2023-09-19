Николаевские полицейские задержали херсонского военкома и его подельника, требовавшего 4500 долларов взятки за снятие мужчин с военного учёта.

О задержании сообщил в своем телеграм-канале глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

По его словам, военком через "своего человека" предлагали военнообязанному избежать мобилизации и сделать фиктивные документы по поводу его непригодности к военной службе с дальнейшим снятием с военного учёта.

Во время санкционированных обысков в доме руководителя ТЦК следователи обнаружили и изъяли 40 тысяч гривен, 25 тысяч долларов США, 12 тысяч рублей и 2 тысячи евро.

Подозреваемым грозит до 10 лет тюремного заключения с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет с конфискацией имущества.

Ранее На Закарпатье военкома оштрафовали на 3,4 тысячи гривен за снятие с воинского учета шести человек. На судебное заседание обвиняемый не прибыл. Он подал заявление, в котором признал свою вину в совершении административного правонарушения. Суд признал военкома виновным в превышении служебных полномочий.

Мы также сообщали, что Главе врачебной комиссии Подольского военкомата в Киеве вручили подозрение в подделке справок