В Украине получила продолжение история руководителя подразделения Ровенского районного военкомата, который избил подчиненного. Сотрудники ГБР сообщили ему о подозрении за систематические поставки своему начальству наркотиков.

Об этом сказано в посте ГБР в Фейсбуке.

Во время проведения расследования избиения солдата должностными лицами ТЦК у руководителя Ровенского районного военкомата правоохранители изъяли восемь пакетов с амфетамином. В ходе досудебного расследования было установлено, что он имел дилера в среде подчиненных военнослужащих.

Руководитель структурного подразделения систематически привозил дозы амфетамина начальнику, а в отдельных случаях оставлял закладки. По информации следствия, средства за психотропы мужчина не получал, а таким образом только пытался угодить шефу, в будущем рассчитывая на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность, в разговорах и сообщениях он использовал с подельниками пиратский сленг, называя наркотики "белой меткой", а друг друга – по придуманным кличкам.

Мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и сбыте психотропных веществ в крупных размерах, совершенному по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Ранее мы рассказывали о задержании руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области, избивших военного. Как сообщалось, в этом деле были тоже замешаны наркотики.

Также мы писали о похожем случае в Полтавской области, где задержали очередного военкома, избившего подчинённого до потери сознания.