Военкома из Закарпатья полковника Иосифа Бундзяка, которого обвиняли в незаконном снятии военнообязанных с воинского учета, наказали штрафом в 3,4 тысячи гривен.

Об этом сообщает "Захид.Нет" со ссылкой на решение Раховского райсуда.

Как указано в постановлении суда, вынесенном в августе 2023 года, полковник, работая начальником Раховского РТЦК и СП, превысил свои служебные полномочия, безосновательно скрепляя печатью справки военно-врачебной комиссии и отметки в личных делах о причинах снятия с воинского учета без оформленного и утвержденного региональной ВВК свидетельства о болезни. Таким образом шесть человек были безосновательно сняты с воинского учета по состоянию здоровья и получили право уехать за границу. Указанные нарушения были совершены в первые несколько месяцев войны, однако их обнаружили только в августе 2023 года.

На судебное заседание обвиняемый не прибыл. Он подал заявление, в котором признал свою вину в совершении административного правонарушения. Суд признал военкома виновным в превышении служебных полномочий.

Ранее главе военно-врачебной комиссии Подольского военкомата в Киеве сообщили о подозрении в подделке справок для выезда призывников за границу.

Между тем Владимир Зеленский пообещал, что в Украине проверят все решения ВВК о непригодности к службе с начала войны и "сделают выводы" по поводу уехавших украинцев.