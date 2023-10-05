Каждый мужчина в Украине должен быть готов к тому, что его отправят на фронт.

Такое заявление сделал спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин в интервью изданию "Телеграф".

"Если говорить обо "всех", как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках", - сказал Истомин.

Напомним, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинской армии требуется больше молодых парней.

Ранее экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал Владимира Зеленского мобилизовать в ВСУ больше молодежи.

Перед этим в Минобороны говорили, что планы по мобилизации в Украине пока не меняются, но всё зависит от действий России.

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ сообщил о "частичном успехе" западнее Работино Запорожской области, также украинские войска имеют частичный успех к югу от Бахмута в районах Клещеевки и Андреевки. ГУР официально заявила о высадке десанта в Крыму. Также ведомство сообщило о потерях среди украинских бойцов.

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