Студентов вузов, которые находятся в академическом отпуске, могут мобилизовать. Такие лица могут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если у них нет иных оснований для предоставления отсрочки от призыва.

Об этом говорится в разъяснении Министерства образования и науки Украины.

"Отмечаем, что в случае предоставления академического отпуска (перерыва в обучении) на лицо, которое его получило, не распространяется действие норм абзаца второй части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", поскольку во время академического отпуска такие лица не учатся", - говорится в сообщении.

В случае призыва такие студенты имеют право на продолжение академического отпуска по мобилизации.

Ранее в Раде предложили сделать бесплатным образование для студентов-контрактников, добровольно идущих в ВСУ. Было предложено внедрить данную норму для соискателей профессионального высшего образования, ассистентов-стажёров, аспирантов и докторантов.

Мы также сообщали, что появился текст законопроекта об отмене отсрочки от мобилизации для студентов.