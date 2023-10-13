Мобилизация в Украине будет ужесточена.

Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

"Сейчас уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, касающиеся учета военнообязанных, которые потом становятся военнослужащими. Для того, чтобы люди могли проходить ВВК, а также все процедуры, касающиеся мобилизации по месту жительства. Сейчас продолжаются финальные согласования по концептуальным вопросам, для того, чтобы можно было выносить изменения в закон Украины и нормировать вопросы учета военнослужащих", - рассказала Калмыкова.

По её словам, "даже если человека не будет в реестре военнообязанных, государство сможет его найти".

"Лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться", - подчеркнула Калмыкова.

Ранее сообщалось, что сотни тысяч украинцев создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации. Наталья Калмыкова пообещала, что государство примет меры, чтобы "урегулировать этот вопрос". Какого рода законодательные правки планируются, она не уточнила.

Известно, что в Раде считают, что в четвертую "волну" мобилизации воевать пойдут все мужчины Украины.