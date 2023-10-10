Перед выборами Кремль почти наверняка будет стремиться свести к минимуму непопулярные политические шаги. Поэтому крайне маловероятна новая волна мобилизации до президентских выборов в РФ в марте 2024 года.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин почти наверняка снова будет баллотироваться, несмотря на то, что еще не объявил публично о своем намерении сделать это, отмечают в британской разведке.

В ведомстве предполагают, что предвыборная кампания Путина неформально начнется в ноябре 2023 года.

"Хотя выборы в России подвергаются вмешательству и контролю со стороны Кремля, они остаются основным инструментом политической легитимации. Почти наверняка предвыборная кампания Путина будет сосредоточена на теме России как отдельной цивилизации, нуждающейся в защите от внешних врагов – этот нарратив часто используется для оправдания действий государства и консолидации власти Путина", - говорится в отчете.

Ранее Шойгу заявил, что у российского Генштаба нет планов по дополнительной мобилизации в РФ.

А бывший министр обороны Британии Бен Уоллес говорил, что РФ тайком ведет набор в армию.