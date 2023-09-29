В России с 1 октября объявили старт осеннего призыва на срочную службу в армию. Призвать, согласно указу Путина, планируют 130 тысяч человек.

При этом в генштабе РФ заявили, что новой волны мобилизации не планируется.

"В генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе ВС РФ, а также добровольцев достаточно для выполнения возложенных задач", - сказал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба РФ Владимир Цимлянский.

Напомним, ранее ходили активные слухи о том, что Россия намерена объявить новую волну мобилизации в сентябре. Ожидалось это и по политическим причинам - в марте 2024 года в России будут президентские выборы, и потому считалось, что если Кремль хочет провести мобилизацию, то он ее объявит не позже сентября, чтоб успеть закончить к началу предвыборной кампании.

Однако, как видим, в сентябре никакой мобилизации не случилось. И это говорит о том, что до следующей весны (то есть до выборов президента) ее уже, скорее всего, не будет, если только не случится неких форс-мажоров - резкого ухудшения для РФ ситуации на фронте либо угрозы начала прямой войны России и НАТО.

На то, что мобилизации этой осенью не будет, указывает и начало с 1 октября призыва на срочную службу (в прошлом году его из-за мобилизации отсрочили, чтобы не перегружать военкоматы).

Будет ли мобилизация в РФ после выборов следующей весной, зависит от ситуации и соотношения сил на фронте (в том числе и от того, сколько сумеют мобилизовать в Украине), а также от планов российского командования - намерено ли оно и далее вести преимущественно оборонительные бои с локальными контратаками, либо планирует широкомасштабное наступление. В последнем случае мобилизация, скорее всего, будет объявлена.

Впрочем, и без мобилизации россияне пополняют свою армию в Украине контрактниками (по разным оценкам, в месяц на фронт отправляют от 20 до 40 тысяч человек). В том числе контракты заключают и со срочниками. По новому закону они это могут делать уже через месяц службы.