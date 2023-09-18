В аннексированном Крыму выпустили ролик с призывом идти на контракт в российскую армию.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

В видеоряде на фоне боевых действий происходит агитация перспективы захватить украинские города и переехать туда жить.

"Выбери город своей мечты" – эта надпись идет на фоне названий украинских городов: Киев, Харьков, Одесса, Николаев, Херсон и другие.

Напомним, по данным британской разведки, в России жителей беднейших районов заманивают на войну в Украине высокими зарплатами.

Также мы рассказывали, что между Украиной и Россией идет "битва роликов" с призывами сдаваться в плен.

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.

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