В России заявили, что не планируют проводить новую мобилизацию.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Владимир Цимлянский, пишут российские издания.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет", - сказал Цимлянский.

Он добавил, что поступивших на службу контрактников и добровольцев "достаточно для выполнения возложенных задач".

"Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев достаточно для выполнения возложенных задач", - сказал он.

При этом срочников с Крайнего Севера России в этом году призовут на военную службу на месяц позже: не 1 октября, как в остальных регионах, а 1 ноября.

"Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера. Это связано с климатическими особенностями данных территорий", - объяснил Цимлянский.

Осенний призыв в России объявляют с 1 октября и планируют набрать 147 тысяч срочников. Власти заявляют, что в пункты дислокации войск на территории Украины и "новых регионов" призывников отправлять не станут.

Также сообщается, что призыв пройдет "во всех субъектах РФ". Аннексированные в Украине регионы в качестве исключений не упоминаются. То есть, вероятно, оттуда тоже будут призывать людей и отправлять в части на территории РФ.

Напомним, на днях заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что с начала года по 26 сентября на службу в интересах российской Объединенной группировки войск, воюющей в Украине, приняли более 325 тысяч человек.

А в середине сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что 300 тысяч человек подписали контракт для участия в войне в Украине.