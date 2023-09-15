Президент РФ Владимир Путин заявил, что за этот год контракты с армией РФ подписали 300 тысяч человек.

Говорит, это последняя цифра по состоянию на сегодняшнее утро.

Три дня назад, 12 сентября, он говорил, что за последние 6-7 месяцев контракт с Вооруженными силами РФ добровольно подписали 270 тысяч человек.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что скрытая мобилизация ежемесячно дает войскам РФ пополнение в 20-22 тысяч человек. Путин озвучивает цифру порядка 40 тысяч человек ежемесячно.

По данным украинского Генштаба, в ближайшее время в России и на захваченных ею территориях Украины начнется новая мобилизация. Россия планов по мобилизации не подтверждала и периодически такие намерения отрицает.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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