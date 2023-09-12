Президент России Владимир Путин утверждает, что за последние 6-7 месяцев контракт с Вооруженными силами РФ добровольно подписали 270 тысяч человек.

"Мужики наши, понимая, что их ожидает, все равно идут сознательно", - сказал Путин.

Говорит, что этот процесс продолжается, и ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контрактов.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что скрытая мобилизация ежемесячно дает войскам РФ пополнение в 20-22 тысяч человек. Путин озвучивает цифру порядка 40 тысяч человек ежемесячно.

По данным украинского Генштаба, в ближайшее время в России и на захваченных ею территориях Украины начнется новая мобилизация. Россия планов по мобилизации не подтверждала и периодически такие намерения отрицает.

Почему пошли слухи о новой волне мобилизации в РФ в сентябре и насколько она вероятна, мы подробно писали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

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