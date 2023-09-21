В Госдуме РФ предложили разрешить Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

"Вместе с коллегами по Госдуме и Совету Федерации подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Мы предлагаем распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны", - написал Хинштейн.

По его словам, инициатива обусловлена активным участием Росгвардии в войне и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны. Росгвардейцы не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положения в оккупированных регионах, но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом, добавил Хинштейн. Поэтому по его мнению вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части.

"Согласно законопроекту добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента. Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и т.д.", - отметил Хинштейн.

Это уже породило слухи о том, что в Росгвардию хотят ввести в качестве одного из подразделений бывших "вагнеровцев", которые не захотели заключать контракт с Минобороны. Однако Хинштейн опроверг, что "вагнеровцев" будут включать в состав Росгвардии.

Росгвардия была создана на базе внутренних войск РФ.

В начале августа российской теробороне в приграничных с Украиной областях начали раздавать оружие. Для этого Госдума РФ приняла поправки, позволяющие губернаторам создавать свои "государственные военные предприятия".

А в июле Госдума РФ приняла законы, ужесточающие правила призыва в российскую армию.